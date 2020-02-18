Пример ответственного бизнеса: “Еремян Проджектс” печется о медицинской страховке своих сотрудников

Важность человеческих ресурсов, оценка потенциала персонала, забота о нем, применение концепции социальной ответственности являются характеристиками корпоративного авторитета. Добрая репутация, позитивное отношение и авторитет каждой организации являются важным фактором для стабильного развития и эффективного функционирования бизнеса.

Компания “Еремян Проджектс”, являющаяся крупным работодателем, представляющая самые популярные армянские ресторанные бренды (“Ливингстон”, “Смокинг шеф”, “Пандок Ереван гетапин”, “Шереп”, “Лаваш” рестораны, сеть ресторанов “Пандок Ереван”, сеть ресторанов фаст фуд “Еревани шаурма”), в начале года пополнила сферу льгот для своих сотрудников.

В рамках действующего пакета льгот для персонала с 1 января 2020 года сотрудники “Еремян Проджектс” могут воспользоваться и страхованием здоровья.

Согласно договору, заключенному между “Еремян Проджектс” и страховой компанией “Сил Иншуранс”, сотрудникам будет предоставлен люксовый пакет с широким покрытием медицинских услуг. Каждый застрахованный сотрудник в годовом разрезе может получить компенсацию в размере до 7 000 000 драмов. Страхование в силе и в любом медицинском учреждении на территории НКР.

В рамках пакета сотрудники “Еремян Проджектс” получат возможность пользоваться услугами лучших специалистов ведущих медицинских учреждений. Центр звонков страховой компании 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году будет доступен каждому сотруднику “Еремян Проджектс”.

Генеральный директор компании “Еремян Проджектс” Давид Еремян отметил, что компания в ходе своей деятельности периодически оказывала локальное единовременное содействие своим сотрудникам, направленное на решение проблем здравоохранения. “Обеспечение здоровья и благополучных условий сотрудников всегда было в центре нашего внимания. Мы инициировали эту программу, так как по своим условиям и объемам услуг она наилучшим образом соответствует нашим требованиям. Мы, как работодатели, ответственны за наших сотрудников”.

По словам исполнительного директора страховой компании “Сил Иншуранс” Армине Мелконян, компания приветствует подобный шаг своего коллеги – “Еремян Проджектс”. “Мы ценим это сотрудничество, поскольку это яркий пример ответственного бизнеса в Армении и проявление заботы, уважения и оценки по отношению к сотрудникам”.

Предусмотренный для сотрудников “Еремян Проджектс” страховой пакет позволит каждому из них проходить годовое профилактическое медицинское обследование, получать стационарное лечение, пользоваться амбулаторными услугами. Программа медицинского страхования включает в себя следующие направления: частично или полностью покрываются расходы на нейрохирургию, стоматологию, спинномозговую, кардиологию, ангиологию, оптику, онкологию, ведение беременности и родовспоможение, а также расходы на лекарства, назначенные врачом и больничную палату люкс.

Подобные шаги современного бизнеса максимально способствуют повышению авторитета работодателя в нашей стране, улучшению качества жизни сотрудников и развитию ответственной бизнес-культуры.