Авиакомпании КНР отменили 78 тыс. рейсов из-за вспышки коронавируса

Три китайских авиаперевозчика в период с 20 января по 13 февраля отменили более 78 тыс. рейсов и произвели возврат 13 млн билетов из-за вспышки в КНР заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом во вторник на пресс-конференции заявил заместитель главы Комитета по контролю и управлению государственным имуществом КНР Жэнь Хунбинь, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Авиакомпании Китая пострадали из-за отмены рейсов и возврата билетов на фоне коронавируса. С 20 января по 13 февраля [период активных поездок по случаю празднования Нового года по лунному календарю] три авиаперевозчика КНР вернули 13 млн билетов и отменили 78 тыс. рейсов", - сказал он.