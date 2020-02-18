В Китае заявили, что пик эпидемии придется на февраль

Пик эпидемии вызванного новым коронавирусом заболевания в Китае придется на середину - конец февраля. Об этом заявил глава специальной комиссии по борьбе с распространением пневмонии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань, отметив, что к апрелю эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется.

"Согласно имеющейся математической модели и действующим мерам правительства, пиковое значение может быть достигнуто во второй или третьей декаде февраля", - приводит его слова во вторник Центральное телевидение Китая,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Где-то к апрелю эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется", - подчеркнул он во время телемоста с работающими в Ухане (административный центр провинции Хубэй, изначальный очаг распространения заболевания) медиками.