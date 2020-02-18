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Начальник управления социального обеспечения мэрии Еревана освобождена от занимаемой должности

Начальник управления социального обеспечения мэрии Еревана освобождена от занимаемой должности

Освобождена от занимаемой должности начальник управления социального обеспечения мэрии Еревана Рузанна Закарян.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал начальник управления информации и по связям с общественностью мэрии Еревана Иосиф Кубатян.




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БелТА


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