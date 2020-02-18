Начальник управления социального обеспечения мэрии Еревана освобождена от занимаемой должности
Освобождена от занимаемой должности начальник управления социального обеспечения мэрии Еревана Рузанна Закарян.
Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал начальник управления информации и по связям с общественностью мэрии Еревана Иосиф Кубатян.
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