Начальник управления социального обеспечения мэрии Еревана освобождена от занимаемой должности

Освобождена от занимаемой должности начальник управления социального обеспечения мэрии Еревана Рузанна Закарян.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал начальник управления информации и по связям с общественностью мэрии Еревана Иосиф Кубатян.