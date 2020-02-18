Время в Ереване: 11:07:36,   19 Февраль

Артак Давтян для обсуждения событий в армии приглашен в Национальное собрание

Артак Давтян для обсуждения событий в армии приглашен в Национальное собрание

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении Артак Давтян приглашен в Национальное собрание для обсуждения трагических случаев, произошедших в армии за последнее время.

Как передает «Арменпресс», обсуждение было организовано постоянными комиссиями НС Армении по вопросам обороны и безопасности и защиты прав человека и общественным вопросам.

На обсуждении будут и другие высокопоставленные офицеры Вооруженных сил РА. Председатель постоянной парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян заявил, что встреча пройдет в закрытом режиме, но по окончании они ответят на вопросы журналистов.




RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации