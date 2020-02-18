Боксер Арам Авагян в результате нового сотрудничества предстоящий бой проведет в Детройте

Армянский профессиональный боксер Арам Авагян сотрудничает с новой промоутерской компанией и имеет запланированный на март поединок.

Об этом на встрече с журналистами в пресс-центре «Арменпресс» рассказал Арам Авагян. “Я подписал контракт с американской компанией “Salita promotions”. 13-го марта состоится первый поединок, моим соперником будет доминикец Дагуберто Агуэро (15-0-0), который непобедим. “Я многого жду от этого поединка”, - отметил боксер.

Говоря о сопернике, армянский боксер подчеркнул, что он технически развит, имеет богатую историю любительского бокса. Авагян представил, что после удачного проведения трех боев велика и вероятность проведения чемпионского поединка. “Я сдал свой пояс “International Silver” в легчайшем весе по версии WBC, так как у меня не было промоутерской организации. Потребовались бы большие затраты для проведения поединка по защите пояса - в размере около $ 55 тыс. Прекратив сотрудничество с промоутерской компанией “Punch boxing”, оставив эту зону, я иду в большую зону”, - сказал Авакян.

Он отметил, что в ходе тренировок в Армении ему в этом вопросе помогают главный тренер сборной по боксу Ваан Адилханян и тренер Карен Агамалян. В ближайшее время Авагян будет работать с тренером, сотрудничающим с Тайсоном Фьюри. Арам Авагян уже провел 10 поединков в профессиональном боксе и не потерпел ни одного поражения. Следующий поединок состоится в американском Детройте.