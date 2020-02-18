Спасатели вывели из блокады 32 автомобиля
11:02, 18 Февраль, 2020
В Национальном центре кризисного управления СС МЧС Армении 17 - 18 февраля было получено 4 сообщения об автомобилях, заблокированных в разных районах республики. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.
В частности:
В селе Гукасян Ширакской области
На автодороге Цовак-Норакерт Гегаркуникской области
В городе Ванадзор Лорийской области
На дороге Джермук-Гндеваз Вайоцдзорской области
Прибывшие на место спасатели вывели из блокады 32 автомобиля и оказали соответствующую помощь 54 гражданам.