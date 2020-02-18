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Спасатели вывели из блокады 32 автомобиля

Спасатели вывели из блокады 32 автомобиля

В Национальном центре кризисного управления СС МЧС Армении 17 - 18 февраля было получено 4 сообщения об автомобилях, заблокированных в разных районах республики. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

В частности:

В селе Гукасян Ширакской области

На автодороге Цовак-Норакерт Гегаркуникской области

В городе Ванадзор Лорийской области

На дороге Джермук-Гндеваз Вайоцдзорской области

Прибывшие на место спасатели вывели из блокады 32 автомобиля и оказали соответствующую помощь  54 гражданам.




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БелТА


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