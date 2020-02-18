ЦИК Армении получила заявление о регистрации “нет” агитационной стороны на референдуме

Центральная избирательная комиссия Армении получила заявление о регистрации “нет” агитационной стороны на референдуме по конституционным реформам.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сообщил секретарь ЦИК Армен Смбатян.

“Сегодня утром в 9:13 ЦИК получил заявление о регистрации агитационной стороны “нет”, - отметил Смбатян.

Ранее о таком намерении заявил и соучредитель общественной организации “Правовой путь” Рубен Меликян. На своей странице в Facebook Меликян представил первую десятку их инициативной группы: Рубен Меликян, Гоар Мелоян, Арсен Бабаян, Элинар Варданян, Тигран Атанесян, Астхик Матевосян, Артак Асатрян, Сирануш Саакян, Анаит Саркисян, Арсен Мкртчян.

Партия “Гражданский договор” уже сформировала штаб “да”. Руководит им министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян.

Референдум по конституционным реформам состоится 5 апреля. Проведение референдума по конституционным реформам предполагает разрешение вопроса прекращения полномочий председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна и 6 членов суда.