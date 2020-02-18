Незараженные пассажиры судна в Японии начнут покидать его с 19 февраля

Пассажиры круизного судна Diamond Princess, у которых не было выявлено заражение новым коронавирусом, смогут начать покидать лайнер с 19 февраля. Об этом во вторник заявил на пресс-конференции после заседания правительства министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы ожидаем, что пассажиры, не показавшие позитивной реакции на анализы, смогут начать сходить с судна с 19 февраля. Предполагается, что к 21 числу все они покинут судно", - отметил он. Като также подчеркнул, что к 17 февраля у всех пассажиров Diamond Princess уже были взяты необходимые анализы на новый коронавирус.