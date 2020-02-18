СНБ Армении предотвратила попытку незаконного ввоза и вывоза наркотиков в особо крупных размерах

Служба национальной безопасности Республики Армения сообщает о выявлении случаев незаконного ввоза и вывоза наркотиков в особо крупных размерах. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба СНБ Армении.

“Служба национальной безопасности Армении, контролируя международный незаконный оборот наркотиков, рассматривая его как одно из проявлений транснациональной преступности, ведя последовательную борьбу со строгим соблюдением международного права и внутригосударственного законодательства против этого порочного явления, угрожающего национальной безопасности, с целью выяснения и предотвращения путей незаконного ввоза наркотиков, в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, предпринятых в рамках возложенных на него законом функций по привлечению к ответственности лиц, вовлеченных в преступные схемы, выявила очередной случай попытки незаконного ввоза и вывоза наркотических средств в особо крупных размерах.

В частности, в результате взаимодействия сотрудников СНБ РА и сотрудников Службы авиационной безопасности ЗАО “Армения-Международные аэропорты”, 15 февраля 2020 г. была осуществлена проверка подозрительной пассажирка рейса Ереван-Киев, гражданки Исламской Республики Иран, перешедшей зону таможенного контроля. В багаже данной гражданки было обнаружено наркотическое вещество - опиум в особо крупных размерах - 5 килограммов опиума в заводских упаковках кофет. Он пыталась контрабандным путем, транзитом перевезти его через территорию Украины в Великобританию.

В результате предпринятых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий были получены данные, что указанная пассажирка авиарейса Тегеран-Ереван въехала в Республику Армения 12 февраля 2020 года. Поселившись в одной из гостиниц Еревана, она в тот же день от прибывшего в Армению через таможенный пункт Мегри соучастника получила партию наркотических средств, перевезенных из Ирана в Армению контрабандой.

По факту очевидного преступления в следственном департаменте СНБ РА возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса РА. Гражданка Ирана была задержана в аэропорту, в тот же день, при выезде с территории Армении был задержан и ее сообщник.

Ведется следствие, предпринимаются меры по выяснению и привлечению к ответственности и других лиц, вовлеченных в преступную схему, выяснению адресатов финансовых потоков, образующихся от продажи наркотиков”.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА.

Уведомление: Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА.