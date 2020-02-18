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У 14 эвакуированных с лайнера Diamond Princess американцев обнаружили коронавирус

У 14 эвакуированных с лайнера Diamond Princess американцев обнаружили коронавирус
Результат анализа на коронавирус Covid-19 оказался положительным у 14 из 328 американцев, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess и возвращенных в США, сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Позднее эту информацию подтвердили в Госдепартаменте и Министерстве здравоохранения и социальных служб США.

Издание отмечает, что после их возвращения число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в США достигло 29 - то есть выросло более чем в два раза,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По словам источника газеты, анализы у пассажиров судна были взяты после того, как они покинули лайнер.

The Washington Post напоминает, что ранее на борту Diamond Princess коронавирус был выявлен у 44 американцев, они остались на лечение в больницах Японии.




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БелТА


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