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В пригороде Баку горит торговый центр

В пригороде Баку горит торговый центр

Пожар вспыхнул во вторник в крупнейшем торговом центре азербайджанской столицы "Садарак". Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

"На горячую линию МЧС поступила информация о пожаре в торговом центре "Садарак" в Гарадагском районе Баку. На место ЧП немедленно были направлены соответствующие силы Государственной службы противопожарной охраны и Службы спасения особого риска ИЧС", - говорится в сообщении, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Пожарные приступили к тушению огня. О причинах возгорания пока не сообщается.

 

 




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БелТА


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