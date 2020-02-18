Число жертв коронавируса в Китае превысило 1,8 тыс. человек

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени вторника (19:00 мск понедельника) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 72 436 человек, умерли 1 868 человек, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 1 886 человек, смертельных случаев - на 98. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончались 93 человека, в провинции Хэнань - три человека, по одному - в провинции Хунань и Пекине,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В больницах страны в настоящее время проходят курс лечения 58 016 человек, состояние более 11,7 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 1,7 тыс. человек выздоровели и были выписаны из медучреждений.

Накануне в Китае было зарегистрировано 2 048 случаев заражения и 105 смертей от Covid-19.