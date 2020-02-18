На российской стороне Ларса скопилось около 1000 грузовых автомобилей

На территории Армении 18 февраля по состоянию на 08:40 есть закрытые и труднопроходимые автодороги. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Перевал Варденяц труднопроходим. На автодорогах Сюникской области местами гололед.

Согласно информации, полученной из дорожного департамента Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии и ЦКУ МЧС России по Северной Осетии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.

Из Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ передают, на российской стороне скопилось около 1000 грузовых автомобилей.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.