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Европейские индексы - 17-02-20

Европейские индексы - 17-02-20

МОСКВА, 18 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 17 февраля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.29% и составил 13783.89 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.27% и составил 6085.95 пункта, британский FTSE вырос на 0.33% и составил 7433.25 пункта, а российский RTSI вырос на 0.54% и составил 1543.25 пункта.




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