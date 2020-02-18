Европейские индексы - 17-02-20

МОСКВА, 18 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 17 февраля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.29% и составил 13783.89 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.27% и составил 6085.95 пункта, британский FTSE вырос на 0.33% и составил 7433.25 пункта, а российский RTSI вырос на 0.54% и составил 1543.25 пункта.