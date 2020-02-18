Армянские шахматисты стартуют на “Aeroflot open 2020”

В Москве стартует шахматный турнир “Aeroflot open 2020”.

Как передает «Арменпресс», в главной подгруппе “Aeroflot open 2020” Армению представят Габриел Саркисян, Айк Мартиросян, Шант Саркисян, в группе “B” сыграют Элина Даниелян, Лилит Мкртчян, Анна Саркисян, Давид Геворгян, в подгруппе “C” - Артур Карагезян.

“Aeroflot Open 2020” стартует 19-го февраля и завершится 27-го. В основной группе турнира, который состоится в Москве, - 74 шахматиста. Он пройдет по швейцарской системе в 9 туров. Призовой фонд турнира составляет 140 тысяч евро.