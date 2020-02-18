Месси и Хэмилтон получили премию “Laureus World Sports Awards 2019”

Лауреатами “World Sports Laureus World Sports Awards 2019” стали два спортсмена.

Как передает «Арменпресс», впервые в истории представитель командного вида спорта удостоился звания “Лучший спортсмен года”. Его заслужил аргентинский форвард каталонской “Барселоны” Лионель Месси. Второй лауреат - гонщик “Формулы-1” Луис Хэмилтон.

“Лучшая спортсменка года” - многократный чемпион Олимпийских игр в составе сборной США по спортивной гимнастике Симоне Байлс. “Лучшая команда года” - сборная ЮАР по регби.