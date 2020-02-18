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Лига чемпионов возобновляется

Лига чемпионов возобновляется

Лига Чемпионов возобновляется после зимнего перерыва.

Как передает «Арменпресс», в первом матче плей-офф самого сильного клубного турнира Европы мадридский “Атлетико” примет действующего чемпиона Лиги чемпионов “Ливерпуль”. Эти команды уже 4 раза проводили встречи. Две игры завершились вничью, одна закончилась победой испанской команды, другая – английской. Оба клуба забили по 4 гола.

В другом матче дня дортмундская “Боруссия” на своем поле сыграет с “ПСЖ”. Два матча этих команд завершились вничью. Клубы забили по одному голу.

Две эти встречи состоятся 18-го февраля и начнутся в полночь по ереванскому времени.




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БелТА


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