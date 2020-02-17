Советник президента Казахстана впечатлен успехами Армении

Внештатный советник президента Казахстана, экономист Олжас Худайбергенов сравнил работу правительств Армении и Казахстана за полтора года, отметив достижения Армении. Как сообщает Арменпресс, Худайбергенов написал об этом на своей странице Facebook.

«За полтора года премьерства Никола Пашиняна сформирован новый парламент, средний возраст депутатов 40 лет. Создана антикоррупционная комиссия, главой которой является лидер оппозиции. $115 млн было возвращено в бюджет в 2019 году в рамках борьбы с коррупцией и уклонением от уплаты налогов. Возвращенная сумма в 7 раз больше, чем вся сумма за предыдущие 11 лет. На данный момент расследовано 346 дел, еще 20 361 дел рассматриваются.

Введен закон, согласно которого конфискуется имущество чиновника, если он не смог доказать законность происхождения средств, за счет которых приобрел имущество», - написал казахский экономист.

Он также представил экономические успехи Армении за 2019 год, подчеркнув, что экспорта вырос на 9%, рост промышленности составил 9%, рост ВВП - 8,2%, и добавил, что в его стране бюрократы говорят, что 8% и выше - это невозможно.

Худайбергенов добавил, что реальный рост зарплат составил 5,8%; рост поступлений налогов в бюджет - 43,6%; минимальная зарплата выросла на 20%. Построено 350 км новых дорог, а число туристов выросло на 15%, достигнув 1,9 млн человек

Он отметил, что «золотовалютные резервы выросли на 26%, достигнув $2,8 млрд (исторический рекорд)».

«В следующие 3 года будет полная реконструкция 22 школ и 8 колледжей (или в масштабах Казахстана - это 130 школ и 50 колледжей). Запустили лоукостеры «Ryanair» и «Wizzair», теперь прилететь с Европы в Армению стоит всего $40 вместо $200 ранее. Дорожная полиция внедрила систему, где каждому водителю дается 9 баллов ежегодно, и за каждое нарушение баллы списываются, при обнулении забирают водительские права»,- написал Худайбергенов.

Представив все это, экономист коснулся работы властей Казахстана. Он, в частности, отметил, что за это время в его стране создано свыше сотни рабочих групп.

«Зачем что-то делать, если можно просто обсуждать, создавать рабочие группы, имитировать исполнение поручений президента или премьера? Наши бюрократы за это время создали свыше сотни рабочих групп, приходится даже выходить на уровень премьера и президента, чтобы как-то сдвинуть вопрос, и даже после принятого решения вопрос снова попадает на рабочую группу. Надеюсь, в этом году большая часть этих бюрократов будет уволена», - заключил казахский экономист.