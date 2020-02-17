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Ален Симонян считает формат встречи Пашинян-Алиев выигрышным для армянской стороны 

Ален Симонян считает формат встречи Пашинян-Алиев выигрышным для армянской стороны 

Вице-спикер НС Армении Ален Симонян считает формат встречи премьер-министра Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым выигрышным для армянской стороны.

Как сообщает Арменпресс, об этом Симонян сказал после заседания фракции «Мой шаг» в беседе с журналистами, коснувшись панельной дискуссии по нагорно-карабахскому вопросу с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева 15 февраля в Мюнхене.

Обсуждение проходило в открытом формате и в прямом эфире.

«Для беседы Пашиняна и Алиева был предложен формат, при котором глава нашего соседнего государства был в очень неловком положении, поскольку Алиев не блещет своими публичными выступлениями. Это был формат, который мог быть самым интересным и выигрышным для нас, и так и произошло», - сказал Симонян.

Вице-президент НС также отметил, что в соответствии с форматом беседы премьер-министр за короткий промежуток времени представил все, что нужно было.




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БелТА


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