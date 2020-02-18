Более 270 заявок для строительства скотобоен: дополнения государства в программы содействия

Инспекционный орган по безопасности продуктов питания с 15 января получил 272 заявки из 10 областей на строительство скотобоен. Государство, согласно обещанному, уточняет программы содействия. К слову, в действующую программу включено также и субсидирование процентов по кредиту на приобретение мясоперерабатывающих машин для скотобоен. «Арменпресс» побеседовал об этом с компетентными органами.

“С 15 января 2020 года Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов получил 272 заявки на строительство скотобоен, в частности, 37 из Армавира, 47 из Арагацотна, 50 из Арарата, 20 из Котайка, 35 из Лори, 40 из Ширака, 16 из Гегаркуника, 8 из Тавуша, 5 из Вайоц Дзора, 14 из Сюника. Заявители примут решение только после изучения указанных требований по строительству скотобойни”, - сообщили в Инспекционном органе.

Те лица, которые начинают строительные работы, получают консультации от сотрудников областного центра ИОБП.

Правительство Армении, отложив до 1 июля строгий контроль за выполнением своего решения по обязательному убою скота на бойне, обещало рассмотреть такие регулирования в субсидируемых кредитах и лизинговых программах, чтобы для строительства скотобоен и приобретения необходимой техники, в том числе и транспортной техники были созданы наилучшие условия.

Министр экономики Армении Тигран Хачатрян заверил, что действующие программы позволяют оказывать финансовое содействие, всего лишь нужно их уточнить. Он отметил, что бюджетом уже утверждены достаточные суммы для субсидирования процентов. И если кто-то решит строить скотобойню, на кредит, то правительство субсидирует проценты, начисляемые за финансирование этой программы. Министр напомнил, что недавно на заседании правительства было внесено дополнение в решение “Об утверждении программы государственной поддержки лизинга оборудования агропродовольственной сферы в Республике Армения”. Его цель заключается в том, чтобы лизинг оборудования стал более доступным для строящих бойни. Банки-партнеры по программе государственной поддержки лизинга оборудования агропродовольственной сферы осуществляют кредитование на 11%, из которых 7 процентных пунктов субсидирует правительство, 4 процентных пункта остаются процентными расходами для лизинговой компании. Кредит предоставляется сроком на 8 лет. “Мы считаем, что это очень благоприятный финансовый инструмент. При этом по этому инструменту не только приобретение оборудования подлежит финансированию. Если, к примеру, по трехсторонней договоренности лизинговая компания, то есть кредитная организация, строящая организация, лизинговая организация, совместным проектом описывают и строительство легких конструкций на земле, и оборудование, то все это вместе может стать предметом той же финансовой поддержки. В той же программе мы сделали дополнение по части финансирования машин для перевозки мяса. Если эти машины будут приобретены по лизингу, то таким же образом проценты будут профинансированы правительством. Машины могут быть холодильными или попроще, но соответствующими минимальным требованиям”, - сказал министр.

Для строительства здания по программе содействия сельскому хозяйству государство осуществляет субсидирование процентов по кредиту. 7% кредитов на сумму 3-15 млн драмов субсидирует правительство, 5% - граждане. Третий инструмент поддержки предназначен для финансирования транспортных средств. При этом транспортные средства могут быть предназначены для перевозки либо живого скота, либо мяса. “В этом случае остаток процентов составляет 2%, то есть это более привилегированное финансирование, чем вышеуказанное”, - отметил министр.

По мнению Хачатряна, финансовых препятствий для хозяйствующих субъектов на практике не будет. Он также сообщил, что по поручению премьер-министра они выполняют еще одну важную работу. Цель этой работы - упростить процедуры с государственными структурами, без трудностей и препятствий. “Мы провели совещание со всеми участвующими организациями - Инспекционным органом по безопасности продуктов питания, Министерством территориального управления и инфраструктур. В течение трех недель упрощения должны быть полностью разработаны”, - сказал он и добавил, что предложения по упрощению процедур соберут в одном проекте и будут представлены правительству.

Министр также заверил, что не будет ограничений, все те, кто удовлетворят минимальным требованиям, в первую очередь, санитарно-гигиеническим требованиям, связанным с безопасностью пищевых продуктов, могут обратиться и получить содействие.

Для скотобойни установлен ряд требований, например, они должны быть построены на расстоянии не менее 300 м от жилых территорий, ферм, пастбищ, общественных мест, медицинских учреждений. Бойня может быть в виде отдельного строения, комплекса строений или в составе организаций, производящих, перерабатывающих продукты животного происхождения. Бойня должна иметь рабочее место для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и быть оснащена соответствующим лабораторным оборудованием.

В 2020 году с 15 января был введен строгий контроль за продажей мяса только со скотобоен. Однако это вызвало недовольство некоторых фермеров и торговцев мяса, они проводили акции, не желая проводить убой скота в скотобойнях. Они указывали некоторые проблемы, в том числе перевозку животных и нехватку скотобоен. Откликнувшись на эти протесты, премьер-министр Армении Никол Пашинян 22 января в Национальном собрании во время вопросов-ответов с членами правительства сделал предложение для протестующих граждан. Он, в частности, сообщил, что правительство намерено до 1 июля отсрочить осуществление строгого контроля за исполнением своего решения по обязательному убою скота на скотобойнях. За исключением мяса, продаваемого в супермаркетах и объектах общественного питания Еревана. Премьер-министр также отметил, что до 6 февраля текущего года правительство рассмотрит такие регулирования субсидируемых кредитов и лизинговых программ, чтобы для строительства скотобоен и приобретения необходимой техники, в том числе транспортной техники были созданы наилучшие условия. Кроме того, правительство совместно с областными администрациями и инспекцией по безопасности продуктов питания сформирует предпочтительную карту скотобоен и постарается более адресно финансировать те проекты, которые решат проблему распространения и доступности.

Анна Григорян