Штаб «Да» представит подробности кампании референдума по конституционным изменениям

Штаб «Да» скоро представит подробности кампании референдума по конституционным изменениям. Как сообщает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами заявил вице-спикер Национального Собрания Республики Армения Ален Симонян.

«Сегодня были озвучены вопросы о референдуме, однако это была очередная встреча нашей фракции с премьер-министром, и обсуждение было посвящено различным вопросам фракции НС «Мой шаг». Много времени было уделено обсуждению итогов мюнхенских встреч», - сказал Симонян.

Говоря о решении по кампании референдума, вице-спикер НС подчеркнул, что в ближайшее время у них будет пресс-конференция или заявление, и будут представлены все детали, связанные с этим вопросом.

«Мы еще не обсуждали формат кампании. Понятно, что премьер-министр примет участие в кампании, ему нравится общаться с народом. Я еще не уверен, возьмет ли премьер-министр отпуск в это время. Думаю, надо будет посмотреть, что требует закон в этой связи, а также на загруженность г-на Пашиняна», - сказал Симонян, добавив, что кампания начнется, когда они сочтут это правильным.

Коснувшись того факта, что парламентские силы не будут формировать штаб «Нет», Симонян отметил, что не видит причин для беспокойства.

«У нас нет беспокойства в связи с этим, хотя я уверен, что лагерь «Нет» будет сформирован», - сказал вице-спикер НС.

Говоря о министре территориального управления и инфраструктуры Армении Сурене Папикяне, который назначен руководителем кампании «Да», Симонян сказал, что здесь важен его опыт, поскольку именно он был главой штаба фракции «Мой шаг» во время парламентских выборов.