Руководитель административного района Ачапняк уходит в отставку

Руководитель административного района Ачапняк города Ереван Геворк Бабаян подал заявление о прекращении своих полномочий. Как передает Арменпресс, об этом он написал на своей странице в Facebook.

Бабаян отметил, что для него было честью служить жителям Ачапняка, поблагодарил всех коллег и аппарат администрации за совместную работу и пожелал успехов новому главе административного района.