Время в Ереване: 11:07:36,   19 Февраль

Руководитель административного района Ачапняк уходит в отставку

Руководитель административного района Ачапняк уходит в отставку

Руководитель административного района Ачапняк города Ереван Геворк Бабаян подал заявление о прекращении своих полномочий. Как передает Арменпресс, об этом он написал на своей странице в Facebook.

Бабаян отметил, что для него было честью служить жителям Ачапняка, поблагодарил всех коллег и аппарат администрации за совместную работу и пожелал успехов новому главе административного района.




RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации