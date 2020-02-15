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Армен Саркисян встретился с гендиректором ВОЗ

Армен Саркисян встретился с гендиректором ВОЗ

Во время рабочего визита в Мюнхен Президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с Генеральным директором Всемирной организации здравоохранения ТедросомАдханомХебреесусом.

Об этом Арменпресс сообщили   в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА.

Генеральный директор ВОЗ рассказал о текущей ситуации в мире в результате коронавируса,об угрозах в связи с этим,о мерах, принятых для предотвращенияего распространения.

В этом контексте собеседники также сослались на Армению. Было отмечено, что предпринимаются серьезные шаги для предотвращения заражения коронавирусом и предотвращения его проникновения в нашу страну.

 




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БелТА


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