Невозможно, чтобы Нагорный Карабах уступил свою безопасность — Никол Пашинян

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян представил причину формирования статус-кво по нагорно-карабахскому вопросу. В рамках Мюнхенской конференции по безопасности с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева по вопросу Нагорного Карабаха премьер-министр Армении подчеркнул, что военные действия против армян Нагорного Карабаха начались, когда Нагорный Карабах попытался осуществить свое право на самоопределение.

«Президент Азербайджана говорит о территориях, с точки зрения Азербайджана – это только территории, но с точки зрения Карабаха - это безопасность, потому что мы должны понять, как и почему сформировался сегодняшний статус-кво. Когда Нагорный Карабах попытался осуществить свое право на самоопределение, начались военные действия против армян Нагорного Карабаха, и они были вынуждены организовать самооборону», - какпередаетАрменпресс,сказал Пашинян.

Премьер-министр РА напомнил, что в течение долгого временииз Шуши обстреливали Степанакерт, столицу Арцаха, и мирные жители постоянно жили в подземных убежищах. «Это есть правда, и никто не может поставить под угрозу безопасность, в Карабахе это также невозможно», - сказал Пашинян.

Он напомнил, что его сын служит в армии в Арцахе, и на это он пошел добровольно. «Он пошел защищать своих соотечественников, потому что он знает историю, он знает, что происходит с 1988 года. Я уже говорил о Шаумянском районе, где население было на 100% армянским, сейчас там не живетни один армянин. И нам также известен случай Нахичевана, где было огромное армянское население. Нахичеван является автономной республикой в составе Азербайджана, и сейчас там нет ни одного армянина», - сказал премьер-министр.

Пашинян также прокомментировал заявление президента Азербайджана о том, что Нагорный Карабах не является стороной переговоров и конфликта.

«Азербайджан дважды подписывал соглашения с Нагорным Карабахом. Впервый раз - в 1994 году, и это было соглашение о прекращении огня между Арменией, Нагорным Карабахом и Азербайджаном, этот документ подписали министры обороны. Три месяца спустя они подтвердили, что прекращение огня будет сохраняться до тех пор, пока конфликт не достигнет политического урегулирования», - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр отметил, что после первой встречи в Душанбе с президентом Азербайджана напряженность в целом снизилась беспрецедентно, и им удалось установить прямые контакты и обмен информацией.