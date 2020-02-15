Для достижения перелома в переговорном процессе Пашинян предлагает путь микрореволюций

Премьер-министр РА Никол Пашинян выдвинул идею микрореволюции в переговорном процессе по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Премьер-министр инициировал три микрореволюции в разное время, однако ответа от президента Азербайджана получено не было.

КакпередаетАрменпресс, так заявил премьер-министр Армении НиколПашинян в ходе обсуждения проблемы Нагорного Карабаха в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, в которой также принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Моя принципиальная идея заключается в том, что этот давний конфликт не может быть решен в один или два шага. Я думаю, что нам нужны микрореволюции, чтобы превратить их в миниреволюции, после чего у нас будет прорыв в переговорном процессе. Что это за микрореволюция? В сентябре 2018 года я заявил, что любое решение нагорно-карабахского конфликта должно быть приемлемым для народа Армении, народа Карабаха и народа Азербайджана.

Почему это микрореволюция - так как я первый лидер Армении, который говорит, что любое решение должно быть приемлемым и для народа Азербайджана. Я не только единственный лидер Армении, но я также единственный из лидеров Азербайджана и Армении, который говорит, что любое решение должно быть приемлемым для всех сторон. И вот уже больше года прошло с той революции. Это была очень важная микрореволюция», - сказал Пашинян.

Он отметил: следующая революция заключается в том, что во время одной из пресс-конференций пользователи социальных сетей призвали армян и азербайджанцев не использовать социальные сети, чтобы оскорблять и угрожать друг другу.

«Я призвал социальные медиа использовать новые технологии, чтобы попытаться лучше понять друг друга. Это тоже подход. И я пытался говорить напрямую с народом Азербайджана, и я не буду возражать, если президент Алиев будет говорить с армянским народом», - сказал Пашинян, отметив, что есть очень странный факт: Алиев отказывается говорить с представителями Нагорного Карабаха.

Премьер-министр отметил, что невозможно урегулировать нагорно-карабахского конфликта без общения с представителями Нагорного Карабаха. Он подчеркнул, что Нагорный Карабах был признан ОБСЕ стороной конфликта и стороной переговоров. Это происходило дважды - 24 марта 1992 года и в 1994 году - на саммите ОБСЕ в Будапеште.

Пашинян подчеркнул, что армянская сторона привержена переговорному процессу, мирному процессу.

«И я думаю, что переговоры должны проходить в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ. И мы работаем очень интенсивно, и мы готовы приложить реальные усилия, чтобы действительно добиться перемен и разрешения конфликтов », - сказал он.

Далее Алиев обсудил предложение Пашиняна о том, что решение приемлемо для всех сторон, и вновь подчеркнул, что для азербайджанского народа приемлемо жить в Карабахе, как бы «вернуться» в свои дома.

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев участвуют в дискуссии по нагорно-карабахскому конфликту в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Обсуждение координирует Селеста А.Уолландер - президент и главный исполнительный директор Российско-американского фонда. Пашинян и Алиев перед этим обсуждением также провели получасовую встречу.