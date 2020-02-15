Пашинян – Алиеву: когда Тигран Великий вел переговоры с Помпеем, Азербайджана не существовал

Премьер-министр РА Никол Пашинянвновь подтверждает, что Нагорный Карабах никогда не был частью независимого Азербайджана. Так же, как Азербайджан получил независимость от Советского Союза, и Нагорный Карабах —от Азербайджана и Советского Союза. Пашинян также отметил, что видит необходимость выдвигать новые идеи по урегулированию конфликта.

КакпередаетАрменпресс, так заявил премьер-министр Армении НиколПашинян в ходе обсуждения проблемы Нагорного Карабаха в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, в которой также принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Сначала он сослался на исторический «намек» Алиева, подчеркнув, что не следует заходить так далеко.

«Не следуетпогружаться так далеко в историю, потому что когда армянский царь Тигран Великий вел переговоры с римским полководцем Помпеем, на Южном Кавказе, да и вообще во всем мире, не было государства, которое бы называлось Азербайджан. Так что я не думаю, что это правильный подход, не нужно заходить так далеко. Лично я мог бы пойти еще дальше и начать, к примеру, с 400-го годадо нашей эры.Могу, но я не буду этого делать, потому что не думаю, что это правильный подход», - сказал Пашинян.

Премьер-министр Армении подчеркнул, что именно Кавказское бюро приняло решение сделать Карабах частью Армении, что было абсолютно законным решением.

«После личного решения Сталина это решение было изменено в Москве. Это, казалось, былзаговор, соглашение между Сталиным, Лениным и Ататюрком. Карабах никогда не был частью независимого азербайджанского государства. Карабах был введен в Азербайджан только в процессе формирования Советского Союза. И когда мы говорим о территориальной целостности, мы должны определить, о территориальной целостности какой именно страны мы говорим. У меня вопрос: если Азербайджан уважал территориальную целостность Советского Союза и стал независимым государством, токак же он уважал эту территориальную целостность, если сам Азербайджан вышел из Советского Союза так же, как и Нагорный Карабах вышел из Советского Союза.

Вы можете сказать, что я сейчас говорю о государстве, которого не существует, то есть Советском Союзе, но той Советской Республики, в составе которой существовал Нагорный Карабах, тоже не существует, нет Советской Социалистической Республики Азербайджан, и это есть истина. И как Азербайджан получил независимость от Советского Союза, ровно так же и Карабах получил независимость —как от Советского Союза, так и от Советского Азербайджана», - сказал Пашинян.

В ответ на заявления президента Азербайджана в отношении Ходжалу, премьер-министр Армении напомнил, что в середине 1990-х годов бывший президент Азербайджана АязМуталибовдал интервью российской газете, заявив, что провокация Ходжалу была организована азербайджанской оппозицией с целью отстранения его от власти. «И это, между прочим, произошло, потому что Муталибовсразу же после этого был снят с поста президента Азербайджана», - сказал Пашинян.

Ссылаясь на документы Совета Безопасности ООН, он отметил, что их смысл - безусловное и немедленное прекращение огня, то есть прекращение любого насилия и прекращение военных действий.

«И если вы прочитаете резолюцию 884 Совета Безопасности ООН, то увидите, что в ней говорится: что Азербайджан нарушил режим прекращения огня и в результате Азербайджан потерял территории. И в первую очередь Азербайджан не соблюдает, не уважает правила документа Совета Безопасности. И очень важно отметитьэто», - сказал Пашинян.

По его мнению, лидерам Армении и Азербайджана не следует каждый раз повторять одно и то же.

«К сожалению, в последние 25-30 лет мы повторяем одно и то же каждый раз. Я боюсь, что международному сообществу надоело слушать то же самое. И я думаю, что нам нужно выдвигать новые идеи. И когда я стал премьер-министром Республики Армения в результате ненасильственной, бархатной народной революции, я понял, что невозможно решить 30-летний конфликт за один или два шага. И я подумал, что нам нужны революции, чтобы решить эту проблему. И я начал процесс —процесс микрореволюций», - сказал Пашинян.

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев участвуют в дискуссии по нагорно-карабахскому конфликту в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Обсуждение координирует Селеста А.Уолландер - президент и главный исполнительный директор Российско-американского фонда. Пашинян и Алиев перед этим обсуждением также провели получасовую встречу.