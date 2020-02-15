Армения и Арцах готовы внести вклад в глобальную безопасность и долгосрочный мир — Пашинян

Республика Армения и Арцах готовы приложить реальные усилия с целью установить долгосрочный мир в регионе.

КакпередаетАрменпресс, так заявил премьер-министр Армении НиколПашинян в ходе обсуждения проблемы Нагорного Карабаха с участием лидеров Армении и Азербайджана в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

«Будучи премьер-министром Республики Армения, я считаю эту ситуацию не только своей ответственностью ради безопасности моей страны, но и осознаю свою ответственность за безопасность в регионе, за международную безопасность, и предлагаю президенту Алиеву воспринимать эту ситуацию как нашу общую, обоюдную проблему, а именно: создать прочный мир и стабильность и рассматривать эту ситуацию не только как вопрос нашей национальной повестки, но и как повестку дня глобальной и региональной безопасности, и наша ответственность и обязанность – приложить наши усилия, внести наш вклад в глобальную безопасность.И я уверяю вас, что Республика Армения и Нагорный Карабах готовы к этому», - сказал он.

Премьер-министр подчеркнул, что международнаяобщественность должна четко заявить нагорно-карабахский конфликт не имеет военного решения.

«Если кто-то думает иначе и говорит, что конфликт существует решение проблемы военным путем, я думаю, что народ Нагорного Карабаха ответит, что на это мы можем ответить —«этот конфликт уже разрешен». Но я думаю, что нам нужен прочный, долгосрочный мир», - сказал Пашинян.