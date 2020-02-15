В Мюнхене началась встреча Пашинян-Алиев

В Мюнхене, врамкахконференции по безопасности началась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом из Мюнхена сообщает корреспондент Арменпресс.

После двусторонней встречи лидеры двух стран примут участие в обсуждении нагорно-карабахского конфликта в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Координатор дискуссии —президент и главный исполнительный директор фонда США-РоссияСелеста А. Уолландер.