Цель Армении — поставить демократию на институциональную основу

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, находящийся с рабочим визитом в Германии, встретился с премьер-министром Норвегии ЭрнойСолберг на Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом из Мюнхена сообщает корреспондент Арменпресс.

На встрече присутствовали помощник премьер-министра Армении премьер-министр ГрачьяТащян и начальник отдела внешних связей аппарата премьер-министра Цовинар Амбарцумян.

Приветствуя Эрну Солберг, премьер-министр Армении отметил, что очень рад встрече. По словам премьер-министра, это хорошая возможность обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес, наметить пути активизации отношений между двумя странами.

«Госпожа премьер-министр, в Армении сейчас период реформ. У нас есть программа реформ в разных областях, в частности, в судебно-правовой сфере», - сказал Никол Пашинян.

Он отметил, что в 2018 году, после бархатной революции в Армении, уровень демократии поднялся на новуюступень. Премьер-министр подчеркнул, что,учитывая имеющиеся достижения, есть стремление поставить демократию на институциональную основу. Премьер-министр подробно представил процесс реформ в судебно-правовой сфере Армении. Он отметил, что ЕС является важным партнером Армении на пути реформ.

Премьер-министр Армении счел важным поддержку международных партнеров в процессе реформ и добавил, что Армения стремится поставить уровень демократии на институциональную основудаже без поддержки. Премьер-министр Норвегии приветствовала тот факт, что в Армении начался процесс реформ, и выразила готовность обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес.