Анонс мероприятий на 17 февраля
17:46, Февраль 15, 2020
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- 21:37 Пашинян – Алиеву: когда Тигран Великий вел переговоры с Помпеем, Азербайджана не существовал
- 21:28 Армения и Арцах готовы внести вклад в глобальную безопасность и долгосрочный мир — Пашинян
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- 17:59 Цель Армении — поставить демократию на институциональную основу
- 17:46 Анонс мероприятий на 17 февраля
- 17:39 Анонс мероприятий на 16 февраля
- 17:02 Премьер-министры Армении и Кувейта обсудили возможность организации прямого авиарейса
- 16:38 На линии соприкосновения сил противник нарушил режим прекращения огня около 120 раз
- 16:35 Встреча Бако Саакяна с кинорежиссером и сценаристом Самвелом Тадевосяном
- 16:20 Министры ИД Армении и Чехии обсудили вопросы двусторонней повестки
- 16:03 Армения работает в направлении расширения дипломатического представительства в Ираке
- 15:44 Никол Пашинян провел встречи с премьером Болгарии и президентом Латвии
- 15:32 СЕ поддерживает реализуемые в РА реформы: премьер провел встречу с генеральным секретарем СЕ
- 15:08 Курдская община Армении провела марш протеста в связи с 20-летием заключения Оджалана
- 14:52 В Мюнхене рассматривается возможность двусторонней встречи глав Армении и Азербайджана
- 14:39 «Где-то что-то мы делаем не так»: Карен Абрамян — о случаях смерти военнослужащих
- 14:27 Неупоминание слов Меркель о Венецианской комиссии — упущение переводчика
- 14:03 Зограб Мнацаканян и министр ИД Испании обсудили повестку двустороннего сотрудничества
- 13:57 Нарек Самсонян вызван в ССС в рамках расследуемого уголовного дела
- 13:52 В Мюнхене Никол Пашинян встретился с президентом Северной Македонии
- 13:30 В республике потеплеет на 6-8 градусов
- 13:13 На участие в президентских выборах в Арцахе заявки представили 12 кандидатов
- 12:56 Зограб Мнацаканян встретился с комиссаром по вопросам пропаганды европейского образа жизни
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