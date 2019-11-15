Анонс мероприятий на 16 февраля
17:39, Февраль 15, 2020
Уважаемый читатель !
Благодарим Вас за посещение интернет страницы информационного агентства АРМЕНПРЕСС.
Обращаем Ваше внимание на то, что данная новость доступна только Подписчикам АРМЕНПРЕСС.
По вопросам подписки просим связаться с нами:
Эл. почта: [email protected]
Тел: +374 10 53 98 18
- 17:39 Анонс мероприятий на 16 февраля
- 16:38 На линии соприкосновения сил противник нарушил режим прекращения огня около 120 раз
- 16:35 Встреча Бако Саакяна с кинорежиссером и сценаристом Самвелом Тадевосяном
- 16:20 Министры ИД Армении и Чехии обсудили вопросы двусторонней повестки
- 16:03 Армения работает в направлении расширения дипломатического представительства в Ираке
- 15:44 Никол Пашинян провел встречи с премьером Болгарии и президентом Латвии
- 15:32 СЕ поддерживает реализуемые в РА реформы: премьер провел встречу с генеральным секретарем СЕ
- 15:08 Курдская община Армении провела марш протеста в связи с 20-летием заключения Оджалана
- 14:52 В Мюнхене рассматривается возможность двусторонней встречи глав Армении и Азербайджана
- 14:39 «Где-то что-то мы делаем не так»: Карен Абрамян — о случаях смерти военнослужащих
- 14:27 Неупоминание слов Меркель о Венецианской комиссии — упущение переводчика
- 14:03 Зограб Мнацаканян и министр ИД Испании обсудили повестку двустороннего сотрудничества
- 13:57 Нарек Самсонян вызван в ССС в рамках расследуемого уголовного дела
- 13:52 В Мюнхене Никол Пашинян встретился с президентом Северной Македонии
- 13:30 В республике потеплеет на 6-8 градусов
- 13:13 На участие в президентских выборах в Арцахе заявки представили 12 кандидатов
- 12:56 Зограб Мнацаканян встретился с комиссаром по вопросам пропаганды европейского образа жизни
- 12:31 Министры ИД Армении и Индии отметили важность стимулирования многостороннего сотрудничества
- 12:18 По факту смерти военнослужащего возбуждено уголовное дело по признакам «доведение до самоубийств
- 11:58 Комитеты НС РА проведут закрытое совещание с участием начальника ГШ ВС Артаком Давтяном
- 11:32 Никол Пашинян направил поздравительное послание Ане Брнабич по случаю Дня государственности Сербии
- 11:22 Президент РА направил поздравительное послание президенту Сербии по случаю Национального праздни
- 11:18 Глава МИД Армении встретился с министром по иностранным и европейским делам Хорватии
- 11:14 Двусторонние встречи, обсуждение карабахского конфликта — продолжается визит Пашиняна в Германи
- 11:12 Европейские индексы - 14-02-20
16:56, 11.02.2020
Просмотрели 1823 раз Экономическое чудо: как Армения обошла Россию
21:35, 13.02.2020
Просмотрели 1692 раз Фонд Фридриха Эберта готов помочь Армении на пути изменений
20:47, 11.02.2020
Просмотрели 1533 раз Артур Алексанян вышел в финал Чемпионата Европы
17:36, 13.02.2020
Просмотрели 1519 раз Депутаты парламента Сирии стоя приветствовали признание Геноцида армян бурными аплодисментами
18:03, 10.02.2020
Просмотрели 1498 раз Более 200 работ Дали и Пикассо будут представлены в Армении: эксклюзивные подробности