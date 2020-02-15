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Премьер-министры Армении и Кувейта обсудили возможность организации прямого авиарейса

Премьер-министры Армении и Кувейта обсудили возможность организации прямого авиарейса

Премьер-министр Никол Пашинян в Мюнхене провел встречу с премьер-министром Кувейта шейхом СабахомХалидом аль-Хамадом ас-Сабахом.

Об этом Арменпресс сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

Собеседники обсудили вопросы развития и расширения отношений между двумя странами. Премьер-министры придали важное значение развитию сотрудничества как в политической, так и в экономической, образовательной и культурной сферах. В контексте придания нового импульса отношениям стороны посчитали необходимым активное сотрудничество между правительствами и обсуждение конкретных программ.

Подчеркнув важность укрепления связей между народами, премьер-министры Армении и Кувейта также коснулись стимуляции сотрудничества в области туризма и возможностей организации двусторонних прямых рейсов в этом контексте.

Никол Пашинян представил шаги, предпринятые для улучшения предпринимательской среды и борьбы с коррупцией в Армении, и добавил, что правительство Армении заинтересовано в привлечении кувейтского бизнеса на армянский рынок, и подчеркнул, что это позволит инвесторам также выйти на рынок Евразийского экономического союза.

Премьер-министры Армении и Кувейта посчитали необходимым осуществление работ по расширению предпринимательских связей и договорились поручить ответственным лицам правительства предпринять шаги в этом направлении.

Собеседники также отметили важность организации взаимных визитов на высоком уровне, что будет способствовать дальнейшему расширению и укреплению отношений.

 

 




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