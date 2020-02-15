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Встреча Бако Саакяна с кинорежиссером и сценаристом Самвелом Тадевосяном

Встреча Бако Саакяна с кинорежиссером и сценаристом Самвелом Тадевосяном

15 февраля Президент Республики Арцах Бако Саакян принял кинорежиссера и сценариста Самвела Тадевосяна.

Об этом Арменпресс сообщили в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах.

Президент наградил режиссера медалью «ВачаганБарепашт», высоко оценив его деятельность в деле создания кинохроники Арцахской освободительной борьбы.

 




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БелТА


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