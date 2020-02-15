Встреча Бако Саакяна с кинорежиссером и сценаристом Самвелом Тадевосяном

15 февраля Президент Республики Арцах Бако Саакян принял кинорежиссера и сценариста Самвела Тадевосяна.

Об этом Арменпресс сообщили в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Президент наградил режиссера медалью «ВачаганБарепашт», высоко оценив его деятельность в деле создания кинохроники Арцахской освободительной борьбы.