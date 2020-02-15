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Министры ИД Армении и Чехии обсудили вопросы двусторонней повестки

Министры ИД Армении и Чехии обсудили вопросы двусторонней повестки

15 февраля министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян встретился в Мюнхене со своим чешским коллегой ТомашемПетржичеком.

 Об этом Арменпресс сообщили в Управлении  информации и  общественной  дипломатии    Министерства иностранных дел  Республики Армения. 

Партнеры обсудили широкий круг вопросов, касающихся армяно-чешской повестки дня, подчеркнув готовность развивать многоотраслевое сотрудничество и предпринимать шаги по его расширению. В качестве целевых областей министры иностранных дел выделили области информационных технологий, творческого образования, интеллектуального развития и инноваций, подчеркнув важность инициирования программ обмена опытом и сотрудничества с привлечением непосредственных участников на местах. Министр Мнацаканян представил Томасу Петржичеку достижения Армении в указанных областях, представленных Центром креативных технологий ТУМО, сетью инженерных лабораторий Armat.

Стороны подчеркнули полноценное использование существующего потенциала торгово-экономических отношений. В этой связи стороны отметили установление прямых рейсов между Ереваном и Прагой —в качестве практического шага в направлении туризма, контактов между людьми и деловых связей.

Министры иностранных дел Армении и Чехии говорили также  о партнерстве между ЕС и Арменией, о правовой основе последнего —Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (СВРП). Министры иностранных дел высоко оценили формат Восточного партнерства —как прочную платформу для консолидации многослойных контактов на основе общих ценностей с ЕС и государствами-членами ЕС,а также достижения успеховна национальном уровне.

Министр иностранных дел Мнацаканян представил своему чешскому коллеге процесс широкомасштабных реформ, осуществляемых в Армении, отметив, что правительство твердо намерено обеспечить непрерывность реформ в рамках широкого мандата народа для достижения ощутимых результатов.

 

 




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БелТА


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