Время в Ереване: 11:07:36,   15 Февраль

Армения работает в направлении расширения дипломатического представительства в Ираке

Армения работает в направлении расширения дипломатического представительства в Ираке

15 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел РА Зограб Мнацаканян встретился со своим иракским коллегой Мухаммедом Али аль-Хакимом.

 Об этом Арменпресс сообщили в Управлении  информации и  общественной  дипломатии    Министерства иностранных дел  Республики Армения.

ЗограбМнацаканян и Мухаммед Али аль-Хаким с удовлетворением подчеркнули, что армяно-иракские отношения, зиждущиеся  на прочных узах исторической дружбы, отличаются поступательной динамикой. В этом контексте министр иностранных дел Мнацаканян отметил, что ведется работа по расширению дипломатического представительства Армении в Ираке, что будет способствовать обогащению двусторонней повестки дня.

Собеседники подчеркнули важность развития многоотраслевого сотрудничества, в том числе путем укрепления торгово-экономических и деловых связей. В связи с этим взаимно была оценена особая роль армянской общины в общественно-политической жизни Ирака и в укреплении дружбы между двумя странами.

Министры иностранных дел Армении и Ирака обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. ЗограбМнацаканян подчеркнул, что Армения всегда уделяет большое внимание событиям на Ближнем Востоке и придает большое значение разрядке  напряженных ситуаций.

 

 

 

 

 

 




RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации