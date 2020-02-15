Армения работает в направлении расширения дипломатического представительства в Ираке

15 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел РА Зограб Мнацаканян встретился со своим иракским коллегой Мухаммедом Али аль-Хакимом.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении информации и общественной дипломатии Министерства иностранных дел Республики Армения.

ЗограбМнацаканян и Мухаммед Али аль-Хаким с удовлетворением подчеркнули, что армяно-иракские отношения, зиждущиеся на прочных узах исторической дружбы, отличаются поступательной динамикой. В этом контексте министр иностранных дел Мнацаканян отметил, что ведется работа по расширению дипломатического представительства Армении в Ираке, что будет способствовать обогащению двусторонней повестки дня.

Собеседники подчеркнули важность развития многоотраслевого сотрудничества, в том числе путем укрепления торгово-экономических и деловых связей. В связи с этим взаимно была оценена особая роль армянской общины в общественно-политической жизни Ирака и в укреплении дружбы между двумя странами.

Министры иностранных дел Армении и Ирака обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. ЗограбМнацаканян подчеркнул, что Армения всегда уделяет большое внимание событиям на Ближнем Востоке и придает большое значение разрядке напряженных ситуаций.