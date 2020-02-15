Никол Пашинян провел встречи с премьером Болгарии и президентом Латвии

Премьер-министр Никол Пашинян продолжает двусторонние встречи с президентами и главами правительств разных стран в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинянвстретился с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым, а затем с президентом Латвии ЭгилсомЛевитцем.

Никол Пашинян и Бойко Борисов обсудили различные вопросы, касающиеся армяно-болгарского экономического сотрудничества. В частности, собеседники говорили о развитии сотрудничества в сферах туризма, информационных технологий, инфраструктуры, транспорта, энергетики, а также обменялись мнениями о возможностях реализации региональных программ.

Стороны договорились поручить главам соответствующих ведомствправительств обсудить перспективы развития сотрудничества в этих областях и подготовить конкретные программы.

Бойко Борисов пригласил премьер-министра Пашиняна с официальным визитом в Болгарию, что было принято с удовольствием. Они выразили уверенность, что взаимные визиты на высоком уровне придадут новый импульс двусторонним отношениям во всех областях.

Премьер-министр Армении и президент Латвии затронули вопросы, связанные с развитием двустороннего сотрудничества, обсудили развитие сотрудничества Армения-ЕС. Никол Пашинян и ЭгилсЛевитц также коснулись повестки дня демократических реформ в Армении и сотрудничества в этом направлении.