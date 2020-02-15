СЕ поддерживает реализуемые в РА реформы: премьер провел встречу с генеральным секретарем СЕ

На полях Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министр Никол Пашинян встретился с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

Об этом Арменпресс сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

Премьер-министр подчеркнул важность сегодняшней встречи и отметил, что это хорошая возможность обсудить текущие вопросы и проблемы. “Как Вы знаете, в Армении идет широкомасштабный процесс демократических реформ, который ускорился особенно после ненасильственной бархатной народной революции 2018 года. Вскоре выяснилось, что конституционная система нашей страны до революции была оккупирована. Более того, она была заминирована. И сейчас мы прилагаем усилия для разминирования демократии и судебной системы в Армении. Я рад этой возможности информировать Вас о текущих событиях, поскольку мы недавно решили провести референдум о Конституционном суде. Я рад сообщить Вам, что и почему происходит сейчас, и что будет дальше”, - сказал Никол Пашинян.

Со своей стороны генеральный секретарь Совета Европы отметила: “Господин премьер-министр, я благодарна за эту возможность, которая, как Вы отметили, очень важна в плане того, чтобы быть в курсе текущих событий. Напомним, что мы уже начали интенсивное сотрудничество между Арменией и Советом Европы после визита Рабочей группы СЕ высокого уровня в мае прошлого года. Я знаю, что вы сами просили Совет Европы принять участие в этом процессе. И Совет Европы начал внимательно следить за происходящими событиями. Есть некоторая озабоченность, и будет интересно услышать от Вас, как Вы видите дальнейшие события и как мы можем продолжать помогать вашей стране”.

Премьер-министр Пашинян коснулся проводимых в Армении демократических реформ, в том числе в судебно-правовой сфере. Никол Пашинян подчеркнул, что в публикуемых международными организациями рейтингах по вопросам демократии, прав человека и свободы слова наша страна в прошлом году добилась больших успехов. Глава правительства Армении подробно рассказал об обстоятельствах предстоящего конституционного референдума.

Мария Пейчинович-Бурич выразила полную поддержку Совета Европы реформам в Армении, в том числе в судебно-правовой сфере, и отметила, что переговоры с правительством Армении о сотрудничестве в этой области будут продолжены.