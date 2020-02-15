В Мюнхене рассматривается возможность двусторонней встречи глав Армении и Азербайджана

Врамках Мюнхенской конференции по безопасности обсуждается возможность двусторонней встречи между премьер-министром Армении Николем Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым — до обсуждения нагорно-карабахского конфликта.

Об этом из Мюнхена сообщает корреспондент Арменпресс.

Ранее Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Мюнхенской конференции по безопасности сообщал, что в рамках Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министр Республики Армения НиколПашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев примут участие в обсуждении проблемы Нагорного Карабаха. Обсуждение состоится 15 февраля с 17:30 до 18:15 по местному времени (с 20:30 до 21:15 по ереванскому времени). Координатором обсуждения будет президент и главный исполнительный директор Российско-американского фондаСелеста А.Валандер.