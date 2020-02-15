Время в Ереване: 11:07:36,   15 Февраль

В Мюнхене рассматривается возможность двусторонней встречи глав Армении и Азербайджана

В Мюнхене рассматривается возможность двусторонней встречи глав Армении и Азербайджана

Врамках Мюнхенской конференции по безопасности  обсуждается возможность двусторонней встречи между премьер-министром Армении Николем Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым — до  обсуждения нагорно-карабахского конфликта.

Об этом из Мюнхена  сообщает корреспондент Арменпресс.

Ранее Арменпресс со ссылкой  на  официальный сайт Мюнхенской конференции по безопасности сообщал,  что в рамках Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министр Республики Армения НиколПашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев примут участие в обсуждении проблемы Нагорного Карабаха. Обсуждение состоится 15 февраля с 17:30 до 18:15 по местному  времени  (с 20:30 до 21:15 по ереванскому времени). Координатором обсуждения будет президент и главный исполнительный директор Российско-американского фондаСелеста А.Валандер.




RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации