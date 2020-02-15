«Где-то что-то мы делаем не так»: Карен Абрамян — о случаях смерти военнослужащих

15 февраля в штабе Армии обороны Арцаха состоялась встреча с участием членов Военного совета Армии и руководителей военных правоохранительных органов— под председательством командующего Армией обороны генерал-лейтенанта Карена Абрамяна.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Министерства обороны Республики Арцах.

В ходе консультации обсуждались вопросы, связанные с недавними случаями со смертельным исходом в Арцахских вооруженных силах. Ссылаясь на ситуацию, командующий армией по отдельности проанализировал эти случаи, рассказал о возможных причинах их возникновения и о том, что делать дальше.

«Смерть каждого солдата - это тяжелая потеря для нас, и носителем вины за эти потери является каждый из нас. Однако, несмотря на наш жесткий распорядок дня, последние события показывают, что где-то что-то мы делаем не так», - сказал Карен Абрамян.

В ходе консультации заместители командующего и представители военных и правоохранительных органов также высказали свое мнение. Они рассказали о шагах, предпринятых для улучшения межличностных отношений в армии, в том числе о работе, проведенной в эти дни соответствующими штабами и военнослужащими в местах постояннойдислокации воинских частей и несения боевого дежурства, где особое внимание уделяется поддержанию правил безопасности и поддержанию здоровых отношений.

Подчеркнув проделанную работу, командующий армией отметил, что несмотря на предпринимаемые шаги по улучшению морально-психологического духа военнослужащих, были и недостатки, в связи с чем были даны конкретные указания ответственным должностным лицам. Сотрудникам правоохранительных органов и военным было рекомендовано, при выявлении правонарушений любого характера быть более последовательными и принципиальными в определении и обстоятельств событийи порождающих их причин.