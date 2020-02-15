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«Где-то что-то мы делаем не так»: Карен Абрамян — о случаях смерти военнослужащих

«Где-то что-то мы делаем не так»: Карен Абрамян — о случаях смерти военнослужащих

15 февраля в штабе Армии обороны Арцаха  состоялась встреча с участием членов Военного совета Армии и руководителей военных правоохранительных органов— под председательством  командующего Армией обороны генерал-лейтенанта Карена Абрамяна.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Министерства обороны Республики Арцах.

В ходе консультации обсуждались вопросы, связанные с недавними случаями со  смертельным исходом  в Арцахских вооруженных силах. Ссылаясь на ситуацию, командующий армией по отдельности проанализировал эти  случаи, рассказал о возможных причинах их возникновения и о том, что делать дальше.

«Смерть каждого солдата - это тяжелая потеря для нас, и носителем вины  за эти потери является каждый из нас. Однако, несмотря на наш жесткий распорядок дня, последние события показывают, что где-то что-то мы  делаем не  так», - сказал Карен Абрамян.

В ходе консультации заместители командующего и представители военных и правоохранительных органов также высказали свое мнение. Они рассказали о шагах, предпринятых для улучшения межличностных отношений в армии, в том числе о работе, проведенной в эти дни соответствующими штабами и военнослужащими в местах постояннойдислокации воинских частей и несения  боевого дежурства, где особое внимание уделяется поддержанию правил безопасности и поддержанию здоровых отношений.

Подчеркнув проделанную работу, командующий армией отметил, что несмотря на предпринимаемые шаги по улучшению морально-психологического  духа военнослужащих, были и недостатки, в связи с чем  были даны конкретные указания ответственным должностным лицам. Сотрудникам правоохранительных органов и военным было рекомендовано, при выявлении правонарушений  любого характера быть более последовательными  и принципиальными  в определении и обстоятельств событийи порождающих их причин.

 

 

 

 

 




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