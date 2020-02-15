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Неупоминание слов Меркель о Венецианской комиссии — упущение переводчика

Неупоминание слов Меркель о Венецианской комиссии — упущение переводчика

Департамент  информации и по связям с общественностью  премьер-министра Республики Армения считает безосновательными все инсинуации относительно заявлений  для  прессы  премьер-министра Армении Никола Пашиняна и канцлера Германии Ангелы Меркель от 13 февраля.

Об этом в ответ на  запрос Арменпресс сообщили в  Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

«Сообщаем, что пропуск предложения, связанного с Венецианской комиссией, был упущением  переводчика, и если пресс-служба премьер-министра хотела бы скрыть или не представить информацию, в прямом эфире не были бы переданы почти все встречи премьер-министра. Также сообщаем, что на   официальном  сайте  премьер-министра включен перевод спекулятивного отрывка», - говорится в разъяснении Департамента  информации и по связям с общественностью  премьер-министра Республики Армения.

Ранее бывший депутат НС РА Армен Ашотян написал на своей странице в Facebook, что канцлер Германии Ангела Меркель в своем выступлении на встрече с премьер-министром Армении НиколомПашиняномупомянула  Венецианскую комиссию в контексте  судебных реформ в Армении. Он добавил, что эта  часть речи канцлера  также отсутствует в сообщении, размещенном на официальном сайте премьер-министра Армении.

 

 

 

 




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