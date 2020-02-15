Неупоминание слов Меркель о Венецианской комиссии — упущение переводчика

Департамент информации и по связям с общественностью премьер-министра Республики Армения считает безосновательными все инсинуации относительно заявлений для прессы премьер-министра Армении Никола Пашиняна и канцлера Германии Ангелы Меркель от 13 февраля.

Об этом в ответ на запрос Арменпресс сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

«Сообщаем, что пропуск предложения, связанного с Венецианской комиссией, был упущением переводчика, и если пресс-служба премьер-министра хотела бы скрыть или не представить информацию, в прямом эфире не были бы переданы почти все встречи премьер-министра. Также сообщаем, что на официальном сайте премьер-министра включен перевод спекулятивного отрывка», - говорится в разъяснении Департамента информации и по связям с общественностью премьер-министра Республики Армения.

Ранее бывший депутат НС РА Армен Ашотян написал на своей странице в Facebook, что канцлер Германии Ангела Меркель в своем выступлении на встрече с премьер-министром Армении НиколомПашиняномупомянула Венецианскую комиссию— в контексте судебных реформ в Армении. Он добавил, что эта часть речи канцлера также отсутствует в сообщении, размещенном на официальном сайте премьер-министра Армении.