В республике потеплеет на 6-8 градусов

На территории РА днем 15-гофевраля, 16-гофевраля и 18-20 февраля ожидается погода без осадков.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА,17-го февраля в отдельных районах ожидается снег.

Ветер западный с порывами до 3-8 м/с.

С 16-17 февраля температура воздуха повысится на 6-8 градусов.

В Ереване днем 15-гофевраля, 16-гофевраля и 18-20 февраля ожидается погода без осадков. 17-го февраля ожидается слабый снег.