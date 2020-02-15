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В республике потеплеет на 6-8 градусов

В республике потеплеет на 6-8 градусов

На территории РА  днем 15-гофевраля, 16-гофевраля  и 18-20 февраля ожидается погода без осадков.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА,17-го февраля в отдельных районах ожидается снег.

Ветер западный с порывами до 3-8 м/с.

С 16-17 февраля температура воздуха повысится на 6-8 градусов.

В  Ереване  днем 15-гофевраля, 16-гофевраля и  18-20 февраля ожидается погода без осадков. 17-го февраля ожидается слабый снег.




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БелТА


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