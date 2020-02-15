В республике потеплеет на 6-8 градусов
13:30, 15 Февраль, 2020
На территории РА днем 15-гофевраля, 16-гофевраля и 18-20 февраля ожидается погода без осадков.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА,17-го февраля в отдельных районах ожидается снег.
Ветер западный с порывами до 3-8 м/с.
С 16-17 февраля температура воздуха повысится на 6-8 градусов.
В Ереване днем 15-гофевраля, 16-гофевраля и 18-20 февраля ожидается погода без осадков. 17-го февраля ожидается слабый снег.