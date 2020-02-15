На участие в президентских выборах в Арцахе заявки представили 12 кандидатов

12 кандидатов подали заявки на предстоящие 31 марта президентские выборы в Арцахе. 6 партий и один блок подали заявки на парламентские выборы.

Об этом Арменпресс сообщили в Центральной избирательной комиссии Республики Арцах.

По данным на 12:00 часов 15 февраля 2020г., Центральная избирательная комиссия Республики Арцах получила регистрационные документы 12 кандидатов на президентские выборы в Республике Арцах, которые состоятся 31 марта 2008 года.

Шесть партий представили избирательные списки для участия в выборах в Национальное собрание Арцаха:

Консервативная партия Арцаха —16 кандидатов; Партия «Единая родина»—62 кандидата; Партия «Национальноевозрождение» —20 кандидатов; Армянская революционная Федерация-Дашнакцутюн —33 кандидата; Демократическая партия Арцаха —33 кандидата; Партия «Справедливость»Арцаха — 35 кандидатов.

В избирательный список блок «Свободная Родина» —65 кандидатов.

Представленные документы рассматриваются Центральной избирательной комиссией Арцахской Республики. Со всеми списками избирателейможно будет ознакомиться 18 февраля с.г. на сайте Центральной избирательной комиссии Республики Арцах.

Напомним, что конечный срок подачи регистрационных документов в Центральную избирательную комиссию на выборы Президента и Национального Собрания Республики Арцах 31 марта —18:00 часов 15 февраля 2020 года.

Центральная избирательная комиссия Республики Арцах будет работать в рабочем режиме 15 февраля, нерабочий день — с целью обеспечения требования уложиться в срок, установленный Избирательным кодексом РА для выдвижения кандидатур.