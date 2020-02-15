Министры ИД Армении и Индии отметили важность стимулирования многостороннего сотрудничества

В рамках Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян встретился с министром иностранных дел Индии Субраманиамом Джайшанкаром.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении информации и общественной дипломатии Министерства иностранных дел РА.

Стороны с удовлетворением отметили, что основанные на общих ценностях и традиционно добрососедские армяно-индийские отношения приобрели новое качество. Относительно сохранения динамики двустороннего политического диалога особое значение было уделено проведению регулярных консультаций между министерствами иностранных дел, активизации деятельности армяно-индийской межправительственной комиссии и взаимных визитов и контактов на высоком уровне, а также децентрализованному сотрудничеству. Партнеры выразили удовлетворение установившимся традиционным взаимодействием и взаимной поддержкой на международных площадках.

Министры иностранных дел Армении и Индии придали большое значение стимулированию многоотраслевого сотрудничества, в частности - путем всестороннего использования торгово-экономического потенциала, углубления связей в области сельского хозяйства, фармацевтики и легкой промышленности. В этом контексте в качестве перспективных направлений были выделены инновации и высокие технологии - сферы, в которых две страны имеют глубокие традиции и значительные достижения.

Министры иностранных дел затронули также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.