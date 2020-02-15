Комитеты НС РА проведут закрытое совещание с участием начальника ГШ ВС Артаком Давтяном

«18 февраля в 11։00 часов постоянные комитеты НС РА по правам человека и связям с общественностью, обороне и безопасности проведут совместное рабочее совещание с участием начальника Генерального штаба Вооруженных сил РА Артака Давтяна.

Как передает Арменпресс,об этом на своей странице в Facebook написала депутат Национального собрания Армении Ани Самсонян.

«Постоянные комитеты НС РА по правам человека и связям с общественностью, обороне и безопасности 18 февраля в 11:00 часов проведут совместное рабочее закрытое совещание с участием начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения Артака Давтяна», - написала Самсонян.