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Комитеты НС РА проведут закрытое совещание с участием начальника ГШ ВС Артаком Давтяном

Комитеты НС РА проведут закрытое совещание с участием начальника ГШ ВС Артаком Давтяном

«18 февраля в 11։00 часов  постоянные комитеты НС РА по правам человека и связям с общественностью, обороне и безопасности проведут совместное рабочее   совещание  с участием начальника Генерального штаба Вооруженных сил РА Артака Давтяна.

Как передает Арменпресс,об этом на своей странице в Facebook написала депутат Национального собрания Армении Ани Самсонян.

«Постоянные комитеты НС РА по правам человека и связям с общественностью, обороне и безопасности 18 февраля в 11:00 часов проведут совместное рабочее закрытое совещание  с участием начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения Артака Давтяна», - написала Самсонян.

 

 

 




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БелТА


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