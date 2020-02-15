Никол Пашинян направил поздравительное послание Ане Брнабич по случаю Дня государственности Сербии

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Республики Сербия Ане Брнабич по случаю Дня государственности.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании, в частности, говорится:

“Сердечно поздравляю и направляю искренние пожелания Вам и дружественному народу Сербии по случаю Днягосударственности.

Армения высоко ценит продолжительное развитие и расширение отношений с дружественной Сербией, движущей силой которых являются наша общая история, взаимное уважение и доверие друг к другу.

Уверен, что открытие посольства Сербии в Республике Армения и отмена визового режима между нашими двумя государствами придадут новый импульс и качество армяно-сербскому взаимодействию.

Желаю Вам крепкого здоровья и плодотворной работы, а дружественному сербскому народу - мира и процветания”.