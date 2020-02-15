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Президент РА направил поздравительное послание президенту Сербии по случаю Национального праздни

Президент РА направил поздравительное послание президенту Сербии по случаю Национального праздни

Президент Армении Армен  Саркисян направил поздравительное послание президенту Республики Сербия Александру Вучичу по случаю Национального дня Республики Сербия - Дня государственности.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА. 

В частности, в послании говорится:

«Я с удовольствием вспоминаю мой официальный визит в Сербию в октябре 2019 года, который стал прекрасной возможностью для расширения и укрепления сотрудничества между нашими дружественными странами.

Убежден, что открытие посольства Сербии в Республике Армения, решение об отмене визового режима между нашими странами, а также  сферы  пищевой промышленности, туризма, высоких технологий, инноваций, искусственного интеллекта, создают новые перспективы для дальнейшего развития и укрепления существующих отношенийнаших народов".




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БелТА


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