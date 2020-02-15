Президент РА направил поздравительное послание президенту Сербии по случаю Национального праздни

Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Республики Сербия Александру Вучичу по случаю Национального дня Республики Сербия - Дня государственности.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА.

В частности, в послании говорится:

«Я с удовольствием вспоминаю мой официальный визит в Сербию в октябре 2019 года, который стал прекрасной возможностью для расширения и укрепления сотрудничества между нашими дружественными странами.

Убежден, что открытие посольства Сербии в Республике Армения, решение об отмене визового режима между нашими странами, а также сферы пищевой промышленности, туризма, высоких технологий, инноваций, искусственного интеллекта, создают новые перспективы для дальнейшего развития и укрепления существующих отношенийнаших народов".