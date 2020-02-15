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Глава МИД Армении встретился с министром по иностранным и европейским делам Хорватии

Глава МИД Армении встретился с министром по иностранным и европейским делам Хорватии

14 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Зограб Мнацаканян встретился с министром иностранных дел и по европейским делам Хорватии ГорданомГрличемРадманом.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении  информации и  общественной  дипломатии    Министерства иностранных дел  РА.

Министр Мнацаканян поздравил Грлича Радмана со вступлением в должность председателя Совета ЕС, подтвердив поддержку с армянской стороны приоритетов председательства Хорватии.

Собеседники обменялись мнениями по ряду вопросов армяно-хорватской повестки дня, в частности о важности совместных усилий на двустороннем уровне, активизации взаимных визитов и политических консультаций.

Особо подчеркивалось полное использование потенциала сотрудничества на многосторонних платформах. Касаясь партнерства Армения-ЕС, стороны подчеркнули роль Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве в развитии и регулировании отношений между Арменией и ЕС. Собеседники обменялись мнениями о подготовке к предстоящему саммиту ВП.

В контексте активизации взаимодействия между людьми министр иностранных дел Армении подчеркнул важность начала диалога по либерализации визового режима для стран ЕС для Армении.

 

 

 

 

 

 




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БелТА


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