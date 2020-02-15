Глава МИД Армении встретился с министром по иностранным и европейским делам Хорватии
14 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Зограб Мнацаканян встретился с министром иностранных дел и по европейским делам Хорватии ГорданомГрличемРадманом.
Об этом Арменпресс сообщили в Управлении информации и общественной дипломатии Министерства иностранных дел РА.
Министр Мнацаканян поздравил Грлича Радмана со вступлением в должность председателя Совета ЕС, подтвердив поддержку с армянской стороны приоритетов председательства Хорватии.
Собеседники обменялись мнениями по ряду вопросов армяно-хорватской повестки дня, в частности о важности совместных усилий на двустороннем уровне, активизации взаимных визитов и политических консультаций.
Особо подчеркивалось полное использование потенциала сотрудничества на многосторонних платформах. Касаясь партнерства Армения-ЕС, стороны подчеркнули роль Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве в развитии и регулировании отношений между Арменией и ЕС. Собеседники обменялись мнениями о подготовке к предстоящему саммиту ВП.
В контексте активизации взаимодействия между людьми министр иностранных дел Армении подчеркнул важность начала диалога по либерализации визового режима для стран ЕС для Армении.