"Арагац" одержал победу над "Гюмри" — баскетбольная лига А
00:08, 15 Февраль, 2020
В регулярном чемпионате Армении по баскетболу «Арагац» соревновался с «Гюмри».
Как передает Арменпресс, в этой встрече "Арагац" одержал победу над "Гюмри" со счетом 128:101. Самым результативным игроком в матче стал Кенни Джонсон («Гюмри»), набравший 41 очко, владея мячом 12 раз и сделав восемь результативных передач.
Димар Хилл («Арагац») записал в свой актив triple-double, набрав 40 очков, удерживав мяч 14 раз и сделав 10 результативных передач.