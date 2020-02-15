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"Арагац" одержал победу над "Гюмри" — баскетбольная лига А

"Арагац" одержал победу над "Гюмри" — баскетбольная лига А

В регулярном чемпионате Армении по баскетболу «Арагац» соревновался с «Гюмри».

Как передает Арменпресс,  в этой встрече  "Арагац" одержал победу над "Гюмри" со счетом 128:101. Самым результативным игроком в матче стал Кенни Джонсон («Гюмри»), набравший 41 очко, владея мячом  12 раз и сделав восемь результативных передач.

Димар Хилл («Арагац») записал в свой  актив triple-double, набрав 40 очков, удерживав мяч 14 раз и сделав 10 результативных передач.

 

 




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БелТА


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