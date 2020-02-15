"Арагац" одержал победу над "Гюмри" — баскетбольная лига А

В регулярном чемпионате Армении по баскетболу «Арагац» соревновался с «Гюмри».

Как передает Арменпресс, в этой встрече "Арагац" одержал победу над "Гюмри" со счетом 128:101. Самым результативным игроком в матче стал Кенни Джонсон («Гюмри»), набравший 41 очко, владея мячом 12 раз и сделав восемь результативных передач.

Димар Хилл («Арагац») записал в свой актив triple-double, набрав 40 очков, удерживав мяч 14 раз и сделав 10 результативных передач.