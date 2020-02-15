Время в Ереване: 11:07:36,   15 Февраль

«Айастани Анрапетутюн»: ожидания Баку не оправдались

«Айастани Анрапетутюн»: ожидания Баку не оправдались

В интервью «РА» член фракции НС «Мой шаг» эксперт по Азербайджану Татевик Айрапетян, ссылаясь на  недавние парламентские выборы в этой  стране, в частности, сказала:

«На самом деле в Азербайджане происходят довольно интересные процессы. Центральная избирательная комиссия уже объявила, что некоторыхместах собираются пересчитать результаты. Утром 14 февраля в результате этого пересчета три человека потеряли свои мандаты. Думаю, помимо множества проблем, которые были отмечены в связи с выборами, расчеты властей по созданию более молодого и молодого парламента не оправдались. Потому что только 45 из 125 депутатов являются новыми. А  возрастному  цензу 40 и менее лет  соответствуют  всего 10-12 человек. То есть результат, который они хотели получить, не был достигнут. И в  результате пересчета,  полагаю, они попытаются привлечь еще несколько молодых людей в парламент».

О  так называемом представителе карабахской общины, который появился в парламенте Азербайджана в качестве депутата, Татевик Айрапетян сказала:

«Фактически, в Азербайджане всегда были представители регионов в парламенте, но этот этот факт  не получил какого-либо серьезного резонанса. Этот молодой человек просто более активен. И это  из жанра абсурда — то, что он  «избран» из  какого-то виртуального избирательного округа. Повторяю, у них всегда были «избиратели» из  виртуальных избирательных округов, это не ново. Единственная новость заключается в том, что этот молодой человек более активен в социальных сетях, и вообще в своей  деятельности. Он не может представлять что-то иное.

И нет никакого противовеса тезису Николая Пашиняна о возвращении Арцаха за стол переговоров не может быть. Потому что это чепуха. Ведь когда они выбирают президента, все они выбирают Ильхама Алиева. А жители Арцаха не выбирают власти Армении. Точно так же - граждане Армении не избирают власти Арцаха. Таким образом, существует четкое разделение. И выдвижение нашего тезиса об участии Арцаха в переговорах - это просто призыв к восстановлению полноценного трехстороннего формата переговоров».

 

Полный  текст статьи читайте  в  сегодняшнем номере.

 




RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации