«Айастани Анрапетутюн»: ожидания Баку не оправдались

В интервью «РА» член фракции НС «Мой шаг» эксперт по Азербайджану Татевик Айрапетян, ссылаясь на недавние парламентские выборы в этой стране, в частности, сказала:

«На самом деле в Азербайджане происходят довольно интересные процессы. Центральная избирательная комиссия уже объявила, что некоторыхместах собираются пересчитать результаты. Утром 14 февраля в результате этого пересчета три человека потеряли свои мандаты. Думаю, помимо множества проблем, которые были отмечены в связи с выборами, расчеты властей по созданию более молодого и молодого парламента не оправдались. Потому что только 45 из 125 депутатов являются новыми. А возрастному цензу 40 и менее лет соответствуют всего 10-12 человек. То есть результат, который они хотели получить, не был достигнут. И в результате пересчета, полагаю, они попытаются привлечь еще несколько молодых людей в парламент».

О так называемом представителе карабахской общины, который появился в парламенте Азербайджана в качестве депутата, Татевик Айрапетян сказала:

«Фактически, в Азербайджане всегда были представители регионов в парламенте, но этот этот факт не получил какого-либо серьезного резонанса. Этот молодой человек просто более активен. И это из жанра абсурда — то, что он «избран» из какого-то виртуального избирательного округа. Повторяю, у них всегда были «избиратели» из виртуальных избирательных округов, это не ново. Единственная новость заключается в том, что этот молодой человек более активен в социальных сетях, и вообще в своей деятельности. Он не может представлять что-то иное.

И нет никакого противовеса тезису Николая Пашиняна о возвращении Арцаха за стол переговоров не может быть. Потому что это чепуха. Ведь когда они выбирают президента, все они выбирают Ильхама Алиева. А жители Арцаха не выбирают власти Армении. Точно так же - граждане Армении не избирают власти Арцаха. Таким образом, существует четкое разделение. И выдвижение нашего тезиса об участии Арцаха в переговорах - это просто призыв к восстановлению полноценного трехстороннего формата переговоров».

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